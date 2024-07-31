Парламент Багамских островов принял Закон о регулировании криптовалют

Парламент Багамских островов принял новый закон о цифровых активах и зарегистрированных биржах / Документ получил название DARE 2024, укрепляя позиции страны как лидера в области регулирования криптовалют.
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