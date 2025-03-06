Нижегородцам рассказали, чем вредит воздержание от секса

Воздержание от секса может сильно повредить здоровью мужчин. При длительном воздержании у мужчин развивается оксидативный стресс, нарушается структура сперматозоидов и ДНК, которая отвечает за наследственность, рассказывает главред ИА «Стационар Пресс» Алексей Никонов.