Нижегородцам рассказали, чем вредит воздержание от секса

Воздержание от секса может сильно повредить здоровью мужчин. При длительном воздержании у мужчин развивается оксидативный стресс, нарушается структура сперматозоидов и ДНК, которая отвечает за наследственность, рассказывает главред ИА «Стационар Пресс» Алексей Никонов.
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