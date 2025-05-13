Ирина Шейк, Хайди Клум и Ева Лонгория наплевали на новый дресс-код в Каннах: как во Франции стартовал 78-й кинофестиваль

А Белла Хадид прошла «по краю» В Каннах проходит 78-й кинофестиваль, который не успев начаться, уже всех удивил — буквально за день до красной дорожки организаторы объявили, что в этом году будет строгий дресс-код.
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