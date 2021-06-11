Более 400 кг некачественного мяса уничтожили в Оренбургской области

Специалисты ведомства провели 125 внеплановых проверок в отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, занимающихся убоем свиней и птицы, а также производством, переработкой, хранением и реализацией животноводческой продукции.
Специалисты ведомства провели 125 внеплановых проверок в отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, занимающихся убоем свиней и птицы, а также производством, переработкой, хранением и реализацией животноводческой продукции.
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