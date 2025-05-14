Фотограф советских знаменитостей привезла уникальные кадры в Ельцин Центр. Фото

В Екатеринбурге открылась фотовыставка кинооператора Генриетты Перьян. На ней представлены уникальные кадры поэтов Евгения Евтушенко, Андрея Вознесенского, Владимира Высоцкого и других легенд Советского Союза, передает корреспондент URA.
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