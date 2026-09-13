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Мировое обозрение

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«Доставали не своих»: Стало известно о «рейсах смерти» НАТО на Украину

«Доставали не своих»: Стало известно о «рейсах смерти» НАТО на Украину

Активность военно-транспортной авиации НАТО у границ Украины за последние двое суток получила неожиданную трактовку.

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