Ирландский журналист Чей Боуз восхитился снижением внешнего долга России, подчеркнув, что таким образом Москва демонстрирует, что ее действия по противостоянию санкциям со стороны западных государств являются эффективными.
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