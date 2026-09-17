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Украинская металлургия формировала до 7% ВВП, сейчас ее вклад может быть близок к нулю - Метинвест

Украинская металлургия формировала до 7% ВВП, сейчас ее вклад может быть близок к нулю - Метинвест

До полномасштабной войны украинская металлургия формировала до 7% ВВП страны. Сейчас ее вклад в экономику может быть близок к нулю.

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