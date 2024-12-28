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Царьград

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Временные ограничения в Казани: рейсы из Сибири направлены в Бегишево

Временные ограничения в Казани: рейсы из Сибири направлены в Бегишево

Рейсы в Казань из Томска, Сургута и Кемерово перенаправлены на аэродромы в Бегишево из-за временных ограничений в аэропорту Казани.

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