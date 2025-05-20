В России может сократиться производство мёда

Производство меда может сократиться из-за неурожая в России. Об этом пишет "Комсомольская правда". Как считают в Союзе пчеловодов, на объем производства меда могут повлиять сокращение на 20–25% поголовья пчел после неудачной зимовки, уничтожение растений-медоносов из-за заморозков и снижение рентабельности бизнеса.