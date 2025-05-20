Авторадио
MainНовостиДискотека 80-х! С...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Авторадио

1 081 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Zоя Аниканова
    Поживем-увидим😡Президент США про...
  • Grandad
    Отлично. Можно потратить на взятки преподавателям!Отличившимся выпу...
  • Маша Глага
    А что ей там делать? Деньги бюджета тратить? У себя пусть порядок культурный наведёт.Ольга Любимова не...

В России может сократиться производство мёда

Производство меда может сократиться из-за неурожая в России. Об этом пишет "Комсомольская правда". Как считают в Союзе пчеловодов, на объем производства меда могут повлиять сокращение на 20–25% поголовья пчел после неудачной зимовки, уничтожение растений-медоносов из-за заморозков и снижение рентабельности бизнеса.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх