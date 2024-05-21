Тот факт, что оба берега Тайваньского пролива принадлежат одному Китаю, не изменится -- МИД КНР

Пекин, 20 мая /Синьхуа/ -- Как бы ни менялась политическая ситуация на острове Тайвань, это не изменит того исторического и юридического факта, что оба берега Тайваньского пролива принадлежат одному Китаю, а также исторической тенденции к окончательному и неизбежному воссоединению страны.