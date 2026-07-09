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Жителей Москвы и Подмосковья ждут гроза, град и ливни в пятницу

Жителей Москвы и Подмосковья ждут гроза, град и ливни в пятницу

Порывы ветра могут достигать 20 м/с.фото: Новосильцев Артур/Агентство «Москва»В Московской области в пятницу, 10 июля, ожидается сильный дождь, гроза, град и шквалистый ветер, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

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