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Царьград

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Минобороны России призвало военных не делиться данными онлайн

Минобороны России призвало военных не делиться данными онлайн

Минобороны России предупредило военных и их семьи о риске мошенничества. Ведомство призывает не отправлять личные данные через электронную почту и внимательно проверять отправителей писем и сообщений ради безопасности.

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