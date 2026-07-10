Минобороны России призвало военных не делиться данными онлайн

Минобороны России предупредило военных и их семьи о риске мошенничества. Ведомство призывает не отправлять личные данные через электронную почту и внимательно проверять отправителей писем и сообщений ради безопасности.
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