НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татарстанда 16 июльдә яңгырлар, яшен һәм боз көтелә

Татарстанда 16 июльдә яңгырлар, яшен һәм боз көтелә

Бүген Татарстанда болытлы булачак. Көндез республикада яңгырлар, яшен һәм боз явуы көтелә. ТР Гидрометеоүзәге мәгълүматлары буенча, җил көнбатыштан, төньяк-көнбатыштан секундына 5-10 метр тизлек белән исә, урыны белән 15-18 метрга кадәр көчәячәк.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии