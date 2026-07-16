Татарстанда 16 июльдә яңгырлар, яшен һәм боз көтелә

Бүген Татарстанда болытлы булачак. Көндез республикада яңгырлар, яшен һәм боз явуы көтелә. ТР Гидрометеоүзәге мәгълүматлары буенча, җил көнбатыштан, төньяк-көнбатыштан секундына 5-10 метр тизлек белән исә, урыны белән 15-18 метрга кадәр көчәячәк.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии