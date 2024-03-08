В Московском зоопарке панденок Катюша впервые вышла в большой вольер к гостям

Панденок Катюша впервые вышла в большой вольер, сообщили в пресс-службе Московского зоопарка. "С 8 марта ее сможет увидеть любой желающий — павильон "Фауна Китая" откроется для посетителей", - рассказали сотрудники зоосада, сопроводив свои слова записью первого выхода Катюши в вольер.