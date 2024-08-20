«Ахмат» планомерно уничтожает ВСУ на Курском направлении

Об этом сообщил командир спецназа, генерал-майор Апты Алаудинов Бойцы спецназа «Ахмат» на Курском направлении планомерно ликвидируют подразделения Вооруженных сил Украины, противник уже остановлен, ситуация находится под контролем.
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