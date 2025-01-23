Школьники Урала и Сибири массово жалуются Мизулиной на отсутствие актировок

Школьники Сибири и Урала, включая ямальских, массово жалуются директору «Лиги безопасного интернета», члену Общественной палаты России Екатерине Мизулиной на необходимость ходить в школу в мороз и просят ее повлиять на ситуацию.
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