На Камчатке выясняют причины гибели морских птиц на Халактырском пляже

Сотрудники Россельхознадзора, Роспотребнадзора и министерства сельского хозяйства Камчатского края отобрали пробы для установления причин гибели морских птиц на Халактырском пляже, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
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