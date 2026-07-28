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Аргументы и Факты

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На Камчатке выясняют причины гибели морских птиц на Халактырском пляже

На Камчатке выясняют причины гибели морских птиц на Халактырском пляже

Сотрудники Россельхознадзора, Роспотребнадзора и министерства сельского хозяйства Камчатского края отобрали пробы для установления причин гибели морских птиц на Халактырском пляже, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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