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Депутат Верховной рады Геращенко оскорбила Орбана на форуме по безопасности

Депутат Верховной рады Геращенко оскорбила Орбана на форуме по безопасности

Депутат Верховной рады от партии «Европейской солидарности» Ирина Геращенко во время выступления на ежегодном Киевском форуме безопасности, организованном для мобилизации трансатлантической поддержки Украины, высказалась в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, назвав его диктатором и изгоем.

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