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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мамин о 7:1 с «Сочи»: «Не нужно винить Третьяка, его расстреливали с убойных позиций. ЦСКА выходил со злостью, старт никого не устраивает»

Армейцы разгромили южан в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Вратарь сочинцев Максим Третьяк был заменен после четвертой пропущенной шайбы.

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