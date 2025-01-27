Бдительная соседка спасла альметьевскую пенсионерку от разорения

В дежурную часть отдела поступило сообщение от 41-летней жительницы города. Женщина рассказала о странном поведении соседки – пенсионерка с кем-то общалась по громкой связи на лестничной площадке, куда-то торопилась, была очень напугана и не реагировала на предложения о помощи.