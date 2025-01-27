+Новости
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

+Новости

4 подписчика

Бдительная соседка спасла альметьевскую пенсионерку от разорения

В дежурную часть отдела поступило сообщение от 41-летней жительницы города. Женщина рассказала о странном поведении соседки – пенсионерка с кем-то общалась по громкой связи на лестничной площадке, куда-то торопилась, была очень напугана и не реагировала на предложения о помощи.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх