Подросток из Орла ответит за оправдание нацизма в соцсети

В Орле завершено расследование уголовного дела в отношении несовершеннолетнего местного жителя. Молодого человека обвиняют сразу по двум тяжким статьям — за публичное оправдание терроризма и реабилитацию нацизма.
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