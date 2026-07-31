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Подросток из Орла ответит за оправдание нацизма в соцсети

Подросток из Орла ответит за оправдание нацизма в соцсети

В Орле завершено расследование уголовного дела в отношении несовершеннолетнего местного жителя. Молодого человека обвиняют сразу по двум тяжким статьям — за публичное оправдание терроризма и реабилитацию нацизма.

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