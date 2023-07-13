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Россия готовит мощное наступление на Украине

Россия готовит мощное наступление на Украине

  Провал обещанного украинского контрнаступления теперь понятен всем. Киев делает лишь вялые попытки имитировать на ряде направлений наступательную активность и несет большие потери.

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