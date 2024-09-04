Ученые Пермского политеха заявили, что дешевые краски для волос грозят раком

Ученые из Пермского политеха предупредили о рисках использования дешевых красок для волос, так как они могут содержать соли тяжелых металлов, что вредно для организма и даже может привести к развитию рака.
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