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Ученые Пермского политеха заявили, что дешевые краски для волос грозят раком

Ученые Пермского политеха заявили, что дешевые краски для волос грозят раком

Ученые из Пермского политеха предупредили о рисках использования дешевых красок для волос, так как они могут содержать соли тяжелых металлов, что вредно для организма и даже может привести к развитию рака.

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Комментарии
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Федор Родников
С пермскими учёными этим открытием поделились аглицкие мыслители😅🤣😂
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18 час.

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