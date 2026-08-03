Ставленник Трампа задумался о сокращении количества заседаний ФРС по поводу ставки

Глава Федеральной резервной системы (ФРС), выполняющей в США функции Центробанка, обдумывает возможность сократить количество заседаний совета управляющих регулятора, где принимаются решения по поводу учетной ставки.
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