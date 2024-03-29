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На Украине сообщили о новой массированной атаке на объекты энергетики

На Украине сообщили о новой массированной атаке на объекты энергетики

Объекты энергетики Украины подверглись новому массированному удару. Как заявил глава Минэнерго страны Герман Галущенко, удары нанесены по объектам генерации в Днепропетровской, Полтавской и Черкасской областях.

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