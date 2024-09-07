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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Смольский о Кубке Содружества: «Нужно сразу создавать задел, потому что зимой не всегда хватает сил на весь сезон»

Соревнования проходят в Красноярске. «Нужно сразу создавать задел, потому что зимой не всегда хватает [сил] на весь сезон.

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