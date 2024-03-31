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Убивали всех подряд: полная хронология теракта в «Крокус сити холле»

Убивали всех подряд: полная хронология теракта в «Крокус сити холле»

На этой неделе контрразведка предотвратила два теракта, которые готовились в Самаре и Ставрополе. В Самаре россиянин, завербованный украинскими спецслужбами, намеревался взорвать бомбу в пункте приема гуманитарной помощи волонтерской организации.

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