Убивали всех подряд: полная хронология теракта в «Крокус сити холле»

На этой неделе контрразведка предотвратила два теракта, которые готовились в Самаре и Ставрополе. В Самаре россиянин, завербованный украинскими спецслужбами, намеревался взорвать бомбу в пункте приема гуманитарной помощи волонтерской организации.
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