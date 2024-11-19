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Bloomberg: санкции США отбросили Китай на годы назад в производстве процессоров

Bloomberg: санкции США отбросили Китай на годы назад в производстве процессоров

Эксперты из западных стран считают, что Huawei не успевает за развитием технологий. По их прогнозам, к 2025 году компания сможет достичь только уровня 7 нм, что соответствует уровню, достигнутому AMD в 2020 году.

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