Bloomberg: санкции США отбросили Китай на годы назад в производстве процессоров

Эксперты из западных стран считают, что Huawei не успевает за развитием технологий. По их прогнозам, к 2025 году компания сможет достичь только уровня 7 нм, что соответствует уровню, достигнутому AMD в 2020 году.
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