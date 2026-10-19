Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поручил по итогам совещания 19 октября системно контролировать благоустроенные территории и усилить претензионную работу с подрядчиками, а также изменить подход к оценке выполненных работ — с количества заявок на качество и фактическое завершение объектов.
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