Пользователей WhatsApp предупредили о серьезной уязвимости мессенджера

В компании рекомендуют обновить приложение на компьютере Компания Meta (корпорация Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена) предупредила пользователей о серьезной уязвимости в версии WhatsApp* для Windows.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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