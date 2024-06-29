В Севастополе вновь раненые: Украина била по Балаклавской ТЭС

Спустя почти неделю Украина предприняла новую попытку ракетного удара по Севастополю. На этот раз объектом атаки была Балаклавская ТЭС – одна из двух электростанций, построенных Россией после 2014 года для обеспечения энергетической независимости Крыма от Украины, перекрывавшей поставки света и воды на полуостров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии