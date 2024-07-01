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Более 13 тысяч юных туляков сдали ОГЭ в этом году

Более 13 тысяч юных туляков сдали ОГЭ в этом году

В этом году в Тульской области ОГЭ сдавали 13 771 человек. 374 из них заработали &quot;5&quot; по четырем предметам, как рассказали на оперативном совещании в правительстве региона, передает корреспондент Тульской службы новостей.

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