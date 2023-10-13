Стас Михайлов выйдет против Люси Чеботиной в новом выпуске «Битвы поколений»

Новый выпуск шоу «Битва поколений» выйдет в эфире «Муз-ТВ» 14 октября 2023 года. В нем народный артист России, Стас Михайлов выступит против одного из главных хитмейкеров современного шоу-бизнеса Люси Чеботиной.