❕В больницах Севастополя остаются 9 пострадавших от атаки ВСУ 23 июня Также из московских больниц выписали 3 детей и 3 взрослых, скоро они вернутся в Севастополь.
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❕В больницах Севастополя остаются 9 пострадавших от атаки ВСУ 23 июня Также из московских больниц выписали 3 детей и 3 взрослых, скоро они вернутся в Севастополь.