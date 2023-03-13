Одну из дорог Слободы в Уссурийске перекрыли до конца марта

До конца марта автомобилистам Уссурийска придется объезжать один из перекрестков в районе Слободы. Причина транспортных ограничений — прокладка труб тепловой сети, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на соответствующее постановление администрации УГО.
До конца марта автомобилистам Уссурийска придется объезжать один из перекрестков в районе Слободы. Причина транспортных ограничений — прокладка труб тепловой сети, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на соответствующее постановление администрации УГО.
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