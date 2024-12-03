Макрон заявил, что не уйдет в отставку даже на фоне вотума недоверия

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не собирается уходить в отставку, даже если в парламенте страны будет запущена процедура вынесения вотума недоверия действующему правительству, передает 3 декабря телеканал LCI.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии