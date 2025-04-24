Бельгия намерена изъять из денег для Украины €1,2 млрд для собственных нужд

Издание Soir пишет, что правительство Бельгии намерено изъять из тех средств, которые Еврокомиссия планирует направить на поставки оружия Украине, €1,2 млрд в 2025 году для повышения собственных оборонных расходов с 1,3% до 2% ВВП.