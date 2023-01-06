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«Аль-Наср» перенес первый матч после перехода Роналду в клуб

«Аль-Наср» объявил о переносе матча 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Таи». Игра, которая должна была начаться сегодня, 5 января, в 18:00 по московскому времени, отложена на сутки из-за сильного ливня в Эр-Рияде, передает Noi.

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