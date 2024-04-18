Бекхан Оздоев проверил ход модернизации предприятий боеприпасной отрасли в Татарстане

Фото: Виктор Молодцов Индустриальный директор Комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха, член Бюро Союза машиностроителей России Бекхан Оздоев посетил ряд оборонных предприятий Госкорпорации в Татарстане, где идет масштабная модернизация.
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