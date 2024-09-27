Рубль «просел» к доллару. Курсы доллара и евро на 27 сентября

Российский рубль символически подешевел к американской валюте, но укрепился к евро.Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 27 сентября 2024 года, составляет 92,4074 рубля (92,3880 рубля накануне), официальный курс евро — 103,1931 рубля (предыдущий показатель — 103,4758 рубля).
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