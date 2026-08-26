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FiNE NEWS

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64-летняя женщина узнала о подмене в роддоме после ДНК-теста

64-летняя Ромелла Каспарова, имеющая двоих взрослых детей и размеренный образ жизни, решила пройти ДНК-тест, который выявил отсутствие генетической связи с её родными по обеим линиям — отцовской и материнской.

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