На 62-й минуте матча 18-го тура чемпионата России «Спартак» — «Пари НН» (3:0) второй ассистент судьи Андрей Гурбанов не зафиксировал положение «вне игры» у Кристофера Мартинса, а арбитр Евгений Кукуляк ошибочно засчитал гол Манфреда Угальде.
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