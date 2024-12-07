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«Спартак» — «Пари НН»: гол Угальде засчитан ошибочно

На 62-й минуте матча 18-го тура чемпионата России «Спартак» — «Пари НН» (3:0) второй ассистент судьи Андрей Гурбанов не зафиксировал положение «вне игры» у Кристофера Мартинса, а арбитр Евгений Кукуляк ошибочно засчитал гол Манфреда Угальде.

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