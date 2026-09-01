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Царьград

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«Шанс был!»: всплыла правда о мигранте, убившем капитана Армии России

«Шанс был!»: всплыла правда о мигранте, убившем капитана Армии России

26 августа в Коммунарке 17-летний мигрант смертельно ранил женщину ножом. Убийцу задержали. Выяснилось, что жертва - военнослужащая.

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