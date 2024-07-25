Мировые автогиганты продают или закрывают свои заводы по выпуску электромобилей и запчастей

В настоящее время многие автопроизводители возрождают планы по разработке и выпуску автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) и гибридов на фоне более низкого, чем предполагалось, спроса на электромобили (Electric vehicle – EV).
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