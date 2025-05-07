Президент Сербии смог попасть в Москву

Президент Сербии Александр Вучич прибыл с визитом в Москву после экстренной посадки в Баку. Отмечается, что политик примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы, передает РИА Новости.
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