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Нижегородская правда

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ФК «Нижний Новгород» победил в Сочи и закрепился на первом месте

ФК «Нижний Новгород» победил в Сочи и закрепился на первом месте

В тяжёлом поединке на сочинском стадионе «Фишт» футболисты «Нижнего Новгорода» обыграли хозяев с миниальным счётом, укрепившись на вершине таблицы первой лиги.

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