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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мареска об 1:4 от «Селтика»: «В игре с мячом «Челси» был в 10 раз лучше, чем в матче с «Рексхэмом». Игру без мяча можем улучшить» 

Мареска об 1:4 от «Селтика»: «В игре с мячом «Челси» был в 10 раз лучше, чем в матче с «Рексхэмом». Игру без мяча можем улучшить» 

«Как мы уже говорили, результат всегда важен. Нам нужно проанализировать игру в целом. Думаю, в игре с мячом команда была в 10 раз лучше, чем в матче против «Рексхэма» (2:2), и это важно, потому что видно, сколько моментов мы создали в первом и во втором таймах.

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