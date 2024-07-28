Мареска об 1:4 от «Селтика»: «В игре с мячом «Челси» был в 10 раз лучше, чем в матче с «Рексхэмом». Игру без мяча можем улучшить» 

«Как мы уже говорили, результат всегда важен. Нам нужно проанализировать игру в целом. Думаю, в игре с мячом команда была в 10 раз лучше, чем в матче против «Рексхэма» (2:2), и это важно, потому что видно, сколько моментов мы создали в первом и во втором таймах.