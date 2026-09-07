На границе России и КНДР открыли автомобильный мост

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин и председатель кабинета министров КНДР Пак Тхэ Сон по видеосвязи открыли автомобильный мост через реку Туманную на границе двух стран.
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