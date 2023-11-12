Экономисты “лают” на ЦБ, а правительство “идёт” – готовится закон о технологическом суверенитете

Нужно менять Конституцию. В Госдуму должно быть избрано 75% представителей простого народа, а не миллионеров. Рядовых граждан из числа рабочих и сельских тружеников. Не депутаты пишут Законы, а специалисты - юристы, экономисты и другие, которые находятся не только в Думе. Вот тогда и Дума и Правительство начнет работать на страну и для людей, а не лоббируя Законы отдельных видов бизнеса, кто во что вхож. При такой квоте можно и "электронное" голосование применить. Нет развития экономики и промышленности, нет выпуска ТНП - все из Китая, причем, не лучшего качества, если сравнивать с поставками на Запад и в США. И не будет. Пока сохраняется такая ситуация

Автор льёт елей бочками. Ну да, ЦБ всего лишь чморит простых граждан. Основной спрос высокотехнологичных производств, как и их финансирование, обеспечивает государство. Это замкнутый цикл, казённые рабочие, казённые инженеры, и казённые учёные, производят за деньги казны продукцию выкупаемую в казну. Тут ЦБ может хоть волком выть. Но, есть почти половина экономически активных граждан задействованных в "свободном рынке", пустячок не достойный, по мнению автора, внимания. Вот тут ЦБ шашкой машет как казак на демонстрации. Однако, трудовой резерв, для наращивания казённого производства находится в этой же половине, и кандидаты в казённый рай ждут не только льгот, но и большей оплаты труда, которая должна компенсировать беспредел ЦБ, но казна не платит много при отсутствии казённого стажа, "через годик может быть", а пока травка подрастёт у промышленников недостаток рабочих рук. Это связанные вещи, и чем выше ставка, и выше цены, тем больше требования по зарплате...

ВХ

Виктор Хохлов

Полагаю, что Российским финансистам, уже давно пора вычислить реальную стоимость Рубля. А в Российских ВУЗах с финансовым уклоном, напр. на курсе 3-м, ввести написание парочки курсовых проектов: - финансовая оценка и стоимость активов России, а для наиболее продвинутых (отличников), не обязательно России, а напр. США или Канады…да любой страны. - расчёт фактической стоимости Рубля или любой другой нац. Валюты, без учёта её стоимости к доллару. Вот тогда, на мой взгляд, могут начать появляться специалисты в финансовой сфере России, которые смогут изрядно потеснить теперешнюю финансовую либерасню, получившую в т.ч. и забугорное образование, где всё основано на доминировании доллара. Всё дело в том, что до сих пор любая национальная валюта – рубль, юань, йена, фунт, евро…и т.д. измеряют свою, если можно так выразиться «дороговизну» - долларами. Другими словами, сколько долларов (по скупости, со зла, или из щедрости) америкосы «отсыплют» за твою валюту, вот такая она и дорогая. А как, СЕЙЧАС, померить напр. курс Рубля к Юаню, да точно также. В начале берётся отношение каждой из валют к доллару, и только затем, в этих пропорциях, идёт продажа той же нефти или газа напр. Китаю, что называется, за национальные валюты. Единственная выгода, в этом случае, что не нужно, как положено на биржах, для торговли, покупать доллары, при их отсутствии и платить америкосам комиссию за это. И ведь такие расчёты, активов России, уже проводились, прямо перед Чубайсовской приватизацией. Взять, для начала, это за основу, подкорректировать с учётом на сегодняшнее время… Пусть, как выразились бы депутаты – «в первом чтении», нашлись бы ошибки, но работа по вычислению реальной стоимости Рубля, всё равно была завершена. Далее обсудить эту методу с Китаем. И затем уже Китай, по ней, расценил бы свой Юань. Вот тогда бы была действительно торговля за нац. Валюты. Ну а дальше подключить к этому расчёту все страны БРИКС. И чем быстрее это произойдёт, тем быстрее доллар «крякнет». А Сапхизадовна с её либерасным окружением подобными делами не занимаются. Мало того, что не знают, как, так, думаю, что и знали бы не стали напрягаться. Судя по всему, у них одна задача – не злить англосаксов.